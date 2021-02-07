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8:23, 7 февраля 2021 года Роспотребнадзор не нашел COVID-19 в орловских магазинах Управление провело 1 605 различных проверок на наличие вируса в окружающей среде.





Из общего количества проведенных исследований образцов сточных вод, смывов с поверхностей в розничных торговых точках, в медорганизациях, в транспорте, а также материала, взятого с пищевой продукции и упаковок, коронавирус не был найден ни разу – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



