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10:24, 6 февраля 2021 года В Орловской области стартует WorldSkills Russia V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет с 24 февраля по 5 марта.





В мероприятии предусмотрены соревнования по 48 компетенциям. В них примут участие порядка 300 человек. Конкурсы разбиты на три возрастные группы: Юниоры (14-16 лет), Молодые профессионалы (16-22 лет), Навыки мудрых (от 50 лет).



Заявки на участие принимаются на сайте соревнований до 10 февраля. Соревнование проводится в рамках национального проекта «Образование» – сообщает портал регионального правительства.





Артём Ежаков



