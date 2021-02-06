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9:15, 6 февраля 2021 года

На проезд студентам-сиротам в Орловской области выделили по 300 рублей

Соответствующее распоряжение правительства региона № 54 подписано губернатором региона Андреем Клычковым.


В документе сказано, что обучающиеся на бюджетных местах в очной форме должны использовать выделенные деньги для оплаты проезда на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории области. Также документом два раза в год обеспечивается бесплатный проезд учащихся к месту жительства и обратно.

Льгота до достижения человеком 23 лет. Выплата происходит на специально созданный счет не позднее 25-го числа каждого месяца.

Для получения выплаты на бесплатный проезд студенты должны подать на имя директора учреждения заявление в свободной форме. В нем необходимо указать номер банковского счета, для перечисления денежных средств.

Для доставки к месту жительства выплата предоставляется не позднее 30 календарных дней со дня подачи заявителем письменного заявления в свободной форме в образовательную организацию с приложением проездных документов (билетов).

Полностью ознакомиться с документом можно на портале областного правительства.


Артём Ежаков
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