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9:50, 6 февраля 2021 года

Спортивный психолог Ульяна Пашкова: «Спорт одинаков для всех»

Подробный анализ того, актуально ли разделение видов спорта на мужские и женские, с психологической точки зрения провела педагог-психолог спортивной школы «Орел-карат» Ульяна Пашкова.


 Существуют ли исследования о мужских и женских видах в психологии спорта?

- Исторически спорт – это область мужских достижений. И спорт это не первая и не единственная такая область – мужская. И женщинам в спорте, как и в других сферах, приходилось отвоевывать себе место.

Гендерные стереотипы: это хорошо или плохо?

- Я не считаю, что это плохо. Когда мы слышим слово стереотип, у нас срабатывает то, что это плохо. Не должно быть такого. Если говорить о гендерных стереотипах, они связаны с представлениями о женственности, мужественности и связанными с этими качествами личности. Мужчина сдержанный, ориентированный на достижения, женщина – яркая, эмоциональные. Второе – стереотип, связанный с семейными и профролями. Здесь мужчина ориентирован на достижения, и он оценивается по ним, а женщина – на установление межличностных отношений. Третье – стереотип, связанный с выполнением определенной нагрузки труда, профнагрузки.

Кому важно разбираться в психологии спорта? Три фактора, которые влияют на выбор спорта для ребенка.

- Это, конечно, то, чем хочет заниматься сам ребенок. Дальше то, чем руководствуются родители: доступность секции, оплата, стоимость экипировки. Далее стоит посмотреть, какие требования предъявляет спорт к личности, какие качества будут формироваться при долговременном занятии, какие черты: мягкость, эмоциональность либо, напротив, – маскулинность и мужество.

Мотивация в спорте у мужчин и женщин.

- Если говорить об исследованиях, то они касаются больше касаются завершения спортивной карьеры. Если мужчина принимает решение о завершении спортивной карьеры, то чаще всего это происходит в связи с финансовыми вопросами: нужно содержать семью, работать, нельзя больше сидеть на шее у родителей. И часто, регулярные занятия спортом, допустим, в олимпийских видах, исключают возможность стабильно высокого заработка. А женщины – у них основная причина это создание семьи и рождение детей.

Подробно интервью с психологом смотрите здесь.


Анастасия Дорохова
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