В Орловской области 153 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

Четыре человека скончались.

В данный момент на Орловщине лечатся 2 744 человека. Накануне выздоровели 183 жителя региона, с начала пандемии – 24 554. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 4 – летальный исход был зафиксирован 373 раза.

В Орловской области продолжается вакцинация против коронавируса.



Записаться на вакцинацию можно по номеру 122, на портале Госуслуг и через электронную регистратуру, а также в регистратурах поликлиник.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф