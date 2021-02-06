В Орловской области 153 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

|Главная » Новости
11:22, 6 февраля 2021 года
В Орловской области 153 новых случая заболевания коронавирусной инфекциейЧетыре человека скончались.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 153 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 27 671.
В данный момент на Орловщине лечатся 2 744 человека. Накануне выздоровели 183 жителя региона, с начала пандемии – 24 554. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 4 – летальный исход был зафиксирован 373 раза.
В Орловской области продолжается вакцинация против коронавируса.
Записаться на вакцинацию можно по номеру 122, на портале Госуслуг и через электронную регистратуру, а также в регистратурах поликлиник.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро