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13:19, 6 февраля 2021 года

Скончался бывший губернатор Орловской области Александр Козлов

Он руководил регионом с февраля 2009 года по февраль 2014 года.


На 72 году жизни скончался бывший губернатор Орловской области Александр Петрович Козлов. Александр Козлов сменил на посту губернатора Егора Семеновича Строева. До этого занимал пост заместителя министра сельского хозяйства РФ.
 
Александр Козлов родился 2 мая 1949 года. Окончил Казанский финансово-экономический институт им. В. В. Куйбышева. Работал в Министерстве финансов СССР. С начала 90-х до начала 2000-х - в управлении администрации президента РФ и в аппарате правительства РФ. С 2004 по 2009 годы занимал пост заместителя министра сельского хозяйства РФ.
 
С февраля 2009 года — губернатор Орловской области. Утвержден 27 февраля Орловским областным советом народных депутатов по представлению президента РФ. Покинул пост в феврале 2014 года.



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