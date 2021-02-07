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11:11, 7 февраля 2021 года Еще 154 орловца заболели коронавирусной инфекцией За последние сутки два человека скончались.





на 7 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 154 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 27 825. По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф , за последние сутки в Орловской области выявлено 154 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 27 825. В данный момент на Орловщине лечатся 2 716 человека. Накануне выздоровел 180 жителей региона, с начала пандемии – 24 734. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 2 – летальный исход был зафиксирован 375 раз. В Орловской области продолжается вакцинация против коронавируса. Записаться на вакцинацию можно по номеру 122, на портале Госуслуг и через электронную регистратуру, а также в регистратурах поликлиник. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



