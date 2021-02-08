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18:58, 7 февраля 2021 года

Скончался бывший ректор ОГУ Федор Авдеев

19 февраля ему исполнился бы 71 год.


Федор Степанович Авдеев - доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный доктор математики Реймского университета (Франция).

Несколько десятков лет Федор Степанович посвятил работе в Орловском государственном университете. С 1992 года по 2013 год он являлся ректором вуза. В последние годы он являлся советником при ректорате по педагогическому образованию. 

Время и место прощания будет объявлено позднее.



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