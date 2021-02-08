Скончался бывший ректор ОГУ Федор Авдеев

19 февраля ему исполнился бы 71 год.

Федор Степанович Авдеев - доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный доктор математики Реймского университета (Франция).



Несколько десятков лет Федор Степанович посвятил работе в Орловском государственном университете. С 1992 года по 2013 год он являлся ректором вуза. В последние годы он являлся советником при ректорате по педагогическому образованию.



Время и место прощания будет объявлено позднее.