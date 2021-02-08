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9:45, 8 февраля 2021 года

Губернатор Клычков выделил около 11 миллионов рублей на дооснащение ПЦР-лабораторий

Кроме этого, деньги направлены на питание и проживание медиков, борющихся с COVID-19.


Соответствующее постановление регионального правительства № 55-р было подписано в минувшую пятницу. Согласно документу, в этом году областной департамент здравоохранения получит 10 миллионов 800 тысяч рублей на дооснащение ПЦР-лабораторий, а также организацию питания и проживания медиков, работающих с COVID-19 в условиях стационара. Кроме этого, распоряжение обязывает оказать аналогичную помощь работникам Специализированного дома ребенка, который из-за пандемии функционирует в закрытом режиме – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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