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9:45, 8 февраля 2021 года Губернатор Клычков выделил около 11 миллионов рублей на дооснащение ПЦР-лабораторий Кроме этого, деньги направлены на питание и проживание медиков, борющихся с COVID-19.





Соответствующее постановление регионального правительства № 55-р было подписано в минувшую пятницу. Согласно документу, в этом году областной департамент здравоохранения получит 10 миллионов 800 тысяч рублей на дооснащение ПЦР-лабораторий, а также организацию питания и проживания медиков, работающих с COVID-19 в условиях стационара. Кроме этого, распоряжение обязывает оказать аналогичную помощь работникам Специализированного дома ребенка, который из-за пандемии функционирует в закрытом режиме – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



