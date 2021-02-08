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10:00, 8 февраля 2021 года В Дмитровском районе откроются 3 новых ФАПа Стоимость каждого фельдшерско-акушерского пункта составляет порядка 3 миллионов рублей.





В этом году новые учреждения здравоохранения будут построены в деревне Алешинка Алешинского сельского поселения, поселке Бородино Бородинского сельского поселения и поселке Занеруссовский Друженского сельского поселения. Для возведения объектов будет потрачено 8 миллионов 800 тысяч рублей, выделенных из областного бюджета – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



