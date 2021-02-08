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10:15, 8 февраля 2021 года В Орле будет открыто обособленное подразделение Отдела МФЦ Соответствующее распоряжение регионального правительства № 53 было подписано губернатором Андреем Клычковым.





Документ гласит, что обособленное подразделение Отдела МФЦ по Заводскому району города Орла должно быть открыто до 20 апреля 2021 года. Кроме этого, в распоряжении отмечено, что в БУОО «МФЦ» на 17 человек будет увеличена штатная численность. Создание органа обойдется областному бюджету в 10 миллионов 600 тысяч рублей – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



