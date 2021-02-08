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10:30, 8 февраля 2021 года

ООО «ОрелДорМост» опережает графики реконструкций в Мценске

Речь идет о путепроводе в переулке Стрелецкий и мосте через реку Зушу.


Согласно соглашению, срок ремонта путепровода – декабрь текущего года, но так как подрядчик работает с опережением графика, сдать объект будет возможно уже летом. Цена реконструкции путепровода, прописанная в контракте – 87 миллионов 400 тысяч рублей.

Работы на мосту идут в соответствии с планом, прописанным в договоренности. ООО «ОрелДорМост» обязался выполнить реставрацию моста через реку Зушу за 94 миллиона 500 тысяч рублей. Финальный срок, к которому все должно быть готово – 31 декабря 2021 года, но в планах подрядчика закончить ремонт к сентябрю – сообщает сайт областного правительства.

Фото пресс-службы администрации Мценского района




Артём Ежаков
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