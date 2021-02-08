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10:45, 8 февраля 2021 года В Орловской области 151 новый случай COVID-19 В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлен 151 случай новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 27 976.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 696. Накануне выписано 169 жителей региона, с начала пандемии – 24 903. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 2 – летальный исход был зафиксирован 377 раз.



Суточная заболеваемость в России – 15 916, всего – 3 983 197. Накануне выздоровело – 15 881, всего – 3 472 091. На лечении – 434 038. Количество смертей за сутки – 407, за все время разгула коронавируса – 77 068.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



