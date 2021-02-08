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10:54, 8 февраля 2021 года

В Орле отметили день рождения огнетушителя

Праздник прошел в детском саду № 79.


Сотрудники МЧС в детском саду № 79 уже давно стали своими - друзьями, наставниками. Более семи лет назад здесь был организован кадетский отряд «Спасарики».

Елена Корнеичева, заведующая детским садом №79 «Сказка»: «У нас разработана программа кадетского отряда, проводятся различные мероприятия - как учебные, так и практические. И ни одно крупное мероприятие не проходит без сотрудников МЧС, чему мы очень рады».

Одно из таких мероприятий на днях было посвящено дню рождения огнетушителя, который за 158 лет своего существования зарекомендовал себя как надежный и проверенный помощник при тушении пожара.

На празднике уделили внимание не только огнетушителю, но и пожарной машине. Спасатели рассказали малышам, как она устроена. А ребята в свою очередь продемонстрировали пожарным свои знания пожарной безопасности.


Юлия Опанасюк
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