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11:30, 8 февраля 2021 года

Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области

Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 8 февраля.


Суточный прирост в Орловской области:
Орел – 82; Орловский район – 32; Ливны – 9; Ливенский район – 6; Болховский и Урицкий – по 4; Дмитровский – 3; Покровский – 2; Знаменский, Шаблыкинский, Свердловский, Колпнянский, Залегощенский и Мценский – по 1.

Со старта распространения коронавируса:
Орел – 14 322; Орловский район – 3 546; Болховский – 567; Знаменский – 159; Хотынецкий – 491; Урицкий – 593; Шаблыкинский – 197; Сосковский – 179; Кромской – 336; Дмитровский – 679; Свердловский – 423; Троснянский – 285; Глазуновский – 229; Малоархангельский – 395; Покровский – 500; Колпнянский – 277; Должанский – 257; Ливенский – 563. Ливны – 1 095; Верховский – 300; Залегощенский – 386; Краснозоренский – 191; Новодеревеньковский – 397; Новосильский – 136; Корсаковский – 66; Мценск и Мценский район – 1 407.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 27 976, за сутки – 151, выписано – 169. Выздоровело за все время – 24 903, на лечении – 2 696. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 377 человек – накануне умерли 2 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба





Артём Ежаков
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