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11:12, 8 февраля 2021 года

Инновационные способы работы органов ЗАГС в единой информационной системе

Комментарий эксперта кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Ильи Шалаева.

Сегодня в Едином государственном реестре ЗАГС зарегистрировано 536 млн записей об актах гражданского состояния, в том числе конвертированные записи с 1926 года. Услуги ЗАГС становятся все более доступны благодаря наделению соответствующими полномочиями МФЦ.

Восемь миллионов запросов ежемесячно поступает в ЕГР ЗАГС от органов социальной защиты населения, ПФР и других уполномоченных органов. В 98% случаев на обработку запроса и ответа требуется меньше суток.

Эксперт кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Илья Шалаев отмечает, что до конца 2021 года на портале государственных услуг планируется запустить сервис, который позволит гражданам получать сведения о себе и своих несовершеннолетних детях из ЕГР ЗАГС в электронном виде. Также в планах пилотный проект суперсервис «Рождение ребенка». Он избавит родителей от бумажной волокиты и необходимости личного посещения различных инстанций после рождения ребёнка. Все документы можно будет оформить одним заявлением в электронном виде на портале государственных услуг. Также в режиме онлайн можно будет отследить очередь в детский сад или прикрепить ребенка к поликлинике.

Благодаря синхронизации информации в ЕГР ЗАГС, информационных системах Пенсионного фонда России и органов социальной защиты в 2020 году удалось оперативно начислить и перевести единоразовые выплаты детям на общую сумму более 500 млрд рублей. Что важно, заявление на получение выплаты достаточно было оформить один раз и удаленно, через государственные услуги. В условиях весенних ограничений это было более чем актуально. Именно в таком ключе – всегда быть в нужном месте и в нужное время - и будут дальше развиваться услуги органов ЗАГС благодаря Реестру.

К 2023 году перед ФНС стоит задача перевести органы ЗАГС по всей стране на полную экстерриториальность услуг. Это полностью снимет необходимость пересылать какие-либо документы из одного ЗАГСа в другой.
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