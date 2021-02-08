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11:54, 8 февраля 2021 года Дополнительная поддержка организациям социального профиля Президент РФ, Владимир Владимирович Путин, поручил установить специальную социальную выплату работникам стационарных организаций социального обслуживания. Комментарий эксперта кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Геннадия Мартынова.



Президент РФ, Владимир Владимирович Путин, поручил установить специальную социальную выплату работникам стационарных организаций социального обслуживания.



На основании этого, Правительство РФ, 27 января 2021 года, своим распоряжением Минфину России, выделило из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 9 049 725,3 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС).



Эксперт кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Геннадий Мартынов отмечает следующее: «Очень важным моментом принятого соответствующего распоряжение, за подписью премьер-министра России Михаила Владимировичем Мишустина, является то, что главный акцент теперь будет сделан на то, что средства выделяются на специальные социальные выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения коронавирусом, а также дополнительную поддержку получат сотрудники, которые ухаживают за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Выплаты получат сотрудники, временно проживающие на территории таких стационаров в течение двух недель, так как, они, несмотря на все риски, делают всё возможное по оказанию помощи пожилым людям, инвалидам».



Федеральные средства будут направлены на предоставление специальных выплат в первом полугодии 2021 г.





