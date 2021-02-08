понедельник 8.02.2021 13:06:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:54, 8 февраля 2021 года

Дополнительная поддержка организациям социального профиля

Президент РФ, Владимир Владимирович Путин, поручил установить специальную социальную выплату работникам стационарных организаций социального обслуживания. Комментарий эксперта кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Геннадия Мартынова.

Президент РФ, Владимир Владимирович Путин, поручил установить специальную социальную выплату работникам стационарных организаций социального обслуживания.

На основании этого, Правительство РФ, 27 января 2021 года, своим распоряжением Минфину России, выделило из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 9 049 725,3 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС).

Эксперт кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Геннадий Мартынов отмечает следующее: «Очень важным моментом принятого соответствующего распоряжение, за подписью премьер-министра России Михаила Владимировичем Мишустина, является то, что главный акцент теперь будет сделан на то, что средства выделяются на специальные социальные выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения коронавирусом, а также дополнительную поддержку получат сотрудники, которые ухаживают за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Выплаты получат сотрудники, временно проживающие на территории таких стационаров в течение двух недель, так как, они, несмотря на все риски, делают всё возможное по оказанию помощи пожилым людям, инвалидам».

Федеральные средства будут направлены на предоставление специальных выплат в первом полугодии 2021 г.
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.