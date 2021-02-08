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11:58, 8 февраля 2021 года На Орловскую область надвигается метель Непогода прогнозируется в течение ближайших суток.





По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС со ссылкой на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия ожидаются в период с 21:00 8 февраля до 21:00 9 февраля.



Ночью прогнозируется небольшой снег, который утром и днем местами перерастет в сильный снегопад и метель. В связи с обильными осадками, на дорогах образуются снежные заносы.



Температура воздуха ночью: от -16℃ до -21℃; днем: от -10℃ до -15℃. Ветер: от 8 до 13 м/с; местами от 15 до 18 м/с.





Артём Ежаков



