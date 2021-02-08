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12:02, 8 февраля 2021 года Сегодня - День российской науки Как поддержать интерес детей исследовать мир и делать открытия, насколько важны лаборатории в школах, и какая поддержка оказывается в Орловской области молодым ученым, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.





Интерес к науке проявляется с самого детства. Как увлечь ребенка, и что для этого делается в Орловской области?

- Я согласна с тем, что наука это увлечение для детей и серьезное занятие для взрослых. Первый интерес, первые эксперименты начинаются, действительно, в раннем детстве, и задача родителей и педагогов не остановить интерес к познанию мира, а также дать возможность проявить свои способности. В Орловской области разработана и успешно функционирует система поддержки талантливых и одаренных детей. У нас существует центр «Созвездие Орла», технопарк «Кванториум» во Дворце пионеров. То есть, те мероприятия, которые в рамках нацпроекта «Образование» в Орловской области реализованы, сегодня дают уже хороший результат. И мы видим, что ребята и в младшей, и в средней, и в старшей школе проявляют большой интерес к исследовательской, к проектной деятельности в разных областях науки. Ребята принимают участие в образовательных конкурсах разного уровня, готовят проекты, принимают участие в олимпиадном движении в «Сириусе». Сегодня проходит большой фестиваль науки «МИФ» в Орловском госуниверситете, и наши школьники защищают свои проектные работы на очень хорошем уровне. У ребят уже есть патенты на научные изобретения. И популяризация науки, преемственность в научной области выстроена в хорошую систему благодаря тому, что и педагоги образовательных организаций, и профессорско-преподавательский состав вузов сотрудничают, поддерживают молодые таланты, чтобы их интерес к эксперименту в будущем вырос в научную деятельность.



Вы много лет проработали учителем биологии и химии. Какой ваш самый любимый лабораторный опыт, который вы проводили с детьми?

- Очень много интересных опытов на уроках химии можно продемонстрировать ребятам. Это и цветные реакции, и получения газов. Очень много познавательных опытов связаны с взрывами и с увеличением объемов реагирующих веществ. И это, действительно, захватывающие эксперименты, которые развивают интерес к химии уже на школьном уровне. В области биологии мне было интересно экспериментировать с одноклеточными животными. Я готовила микропрепараты с инфузорией-туфелькой, и мы с ребятами под микроскопом наблюдали процессы жизнедеятельности - как она питается, как реагирует на свет, на химические раздражители. И это не просто вызывает интерес к изучению школьной дисциплины, но и кого-то в будущем преобразуется в научную деятельность.



Чтобы успешно провести лабораторный опыт, необходимо оборудование. В школах Орловской области будут в этом плане изменения?

- Образовательные организации Орловской области и в прошлом, и в этом году получат достаточно большое количество наукоемкого оборудования, которое позволяет проводить эксперименты и исследовательские работы. В рамках нацпроекта «Образование» и в технопарке «Кванториум», и в «Созвездии Орла» уже функционируют лаборатории, в которых ребята проводят свои эксперименты. Начиная с 2021 года образовательные организации, принимающие участие в реализации мероприятий «Точка роста», будут получать оборудование профильных кабинетов физики, химии и биологии. То есть, «Точка роста» с 2021 года становится центром естественнонаучного и технологического профиля, и, получая оборудование по профильным предметам, образовательные организации смогут самостоятельно спроектировать проектную деятельность для школьников. То есть, образовательные организации самостоятельно разрабатывают инфраструктурный лист, выбирая оборудование, которое необходимо для изучения школьных предметов.



Молодых людей, интересующихся наукой, в нашем регионе становится больше. Какая поддержка им оказывается?

- Для подрастающего поколения поддержкой является, прежде всего, создание современных условий для исследовательской деятельности. 270 именных стипендий губернатор Орловской области учредил для поддержки молодых ученых - это студенты и аспиранты высших учебных заведений нашего региона, которые проводят исследовательскую деятельность и показывают хорошие результаты, имеют патенты своих изобретений. Кроме этого, 8 февраля в Российской Федерации начинается год науки и технологий. Это тоже очень мощная поддержка и очень мощная популяризация научной деятельности для молодежи. Уверена, что в год науки и технологий наши молодые ученые достигнут новых результатов научной деятельности.





Всеволод Трифонов



