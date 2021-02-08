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12:20, 8 февраля 2021 года

В Орле ограничат движение транспорта на трех улицах

Временные неудобства для автолюбителей связаны со сносом сухих деревьев.


Адреса проведения работ и время действия ограничений:

• 16 февраля 2021 года с 9:00 до 16:00 в районе дома № 22 по ул. Лермонтова;
• 17 февраля 2021 года с 9:00 до 16:00 в районе дома № 344 по ул. Комсомольской;
• 25 февраля 2021 года с 9:00 до 16:00 по пер. Ипподромному от дома № 19 по ул. Матвеева до пересечения с ул. Приборостроительной.

Кроме этого, 15 февраля 2021 года в связи с проведением торжественного митинга, приуроченного ко Дню памяти воинов-интернационалистов, с 6:00 до 15:00 будет запрещена стоянка автомобилей на площадке напротив памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе – сообщает пресс-служба мэрии Орла.


Артём Ежаков
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