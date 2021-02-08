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12:58, 8 февраля 2021 года Сегодня студенты орловских вузов вышли на очную учебу За партами они не сидели с ноября прошлого года.





В новом семестре занятия проходят с соблюдением всех норм безопасности. На входе - обязательный температурный контроль. Студенты и преподаватели находятся в масках и соблюдают социальную дистанцию.



Чтобы избежать большого потока людей, решено было организовать учебу в две смены. Например, в Орловском государственном аграрном университете имени Николая Парахина студенты первых и вторых курсов учатся в первую смену, третьих и четвертых - во вторую смену. Но даже этому и педагоги, и студенты - рады. Практически все отмечают, что учеба в очном формате приносит лучшие результаты.



Иван Сороковых, студент Орловского ГАУ им. Н. В. Парахина: «Мы очень давно этого ждали, очень хотели вернуться в родные стены, потому что дома не получаешь должного уровня, невозможно что-то у преподавателя спросить, уточнить подробно, а когда с преподавателем рядом - это лучше».

Максим Изотов, преподаватель философии Орловского ГАУ им. Н. В. Парахина: Дистанционное образование позволяет автоматически проводить какие-то тестирования, массовые опросы, гораздо проще и экономнее по времени опросить студентов. но его недостатком является то, что личный контакт в образовательном процессе между учителем и учеником имеет огромное значение, и в этом плане дистанция увеличивается между мной и студентами, и часто это не очень хорошо сказывается на получении знаний.





Юлия Сабельникова



