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13:05, 8 февраля 2021 года Сводный отряд орловских полицейских отправился в очередную служебную командировку на Северный Кавказ В составе отряда - сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков, участковые уполномоченные полиции.





Возглавил отряд командир отдельного батальона ППС Тимур Грибакин. Обращаясь к сотрудникам с напутственным словом, начальник УМВД напомнил о том, что на протяжении нескольких лет о деятельности отрядов, несущих службу на Северном Кавказе, поступают только положительные отзывы. Он пожелал сотрудникам вернуться домой в полном составе.



Благословил сотрудников полиции на службу митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Съемка пресс-службы УМВД России по Орловской области







Татьяна Напольских



