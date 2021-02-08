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13:15, 8 февраля 2021 года В Орле обсудили строительство Западного обхода города Неделю назад губернатор Клычков заявил, что реализация проекта не выполняется должным образом.





Вопрос строительства Западного обхода города Орла был поднят на сегодняшнем аппаратном совещании. В рамках существующего контракта между правительством региона и ЗАО «Русская холдинговая компания» власти полностью реализовали свои обязательства. Со стороны инвестора была создана ООО «Новые дороги Орла», сформировано 96% земельного фонда и завершено 60% изысканий для проектирования стадии «Рабочий проект». Для продолжения работ необходима проектно-сметная документация, оцененная в 25 миллионов рублей, выделенных из областного Дорожного фонда.



Соглашение с ЗАО «Русская холдинговая компания» было подписано летом 2018 года. Контракт на создание пятнадцатикилометрового двухполосного Западного объезда должен был быть завершен в минувшем году. Созданная трасса должна была снизить поток транспорта в Орле и Нарышкино.



Итогом обсуждения вопроса стало распоряжение губернатора Клычкова о подготовке к 1 марта 2021 года окончательных предложений по реализации проектирования Западного обхода с учетом заключенного инвестиционного соглашения с ЗАО «Русская холдинговая компания» – сообщает сайт областного правительства.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Строительство западного обхода Орла существенно улучшит транспортное сообщение в пределах области, послужит развитию региональной дорожной сети, повысит эффективность международных транзитных перевозок и, соответственно, инвестиционную привлекательность региона».



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Артём Ежаков



