понедельник 8.02.2021 20:01:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:15, 8 февраля 2021 года

В Орле обсудили строительство Западного обхода города

Неделю назад губернатор Клычков заявил, что реализация проекта не выполняется должным образом.


Вопрос строительства Западного обхода города Орла был поднят на сегодняшнем аппаратном совещании. В рамках существующего контракта между правительством региона и ЗАО «Русская холдинговая компания» власти полностью реализовали свои обязательства. Со стороны инвестора была создана ООО «Новые дороги Орла», сформировано 96% земельного фонда и завершено 60% изысканий для проектирования стадии «Рабочий проект». Для продолжения работ необходима проектно-сметная документация, оцененная в 25 миллионов рублей, выделенных из областного Дорожного фонда.

Соглашение с ЗАО «Русская холдинговая компания» было подписано летом 2018 года. Контракт на создание пятнадцатикилометрового двухполосного Западного объезда должен был быть завершен в минувшем году. Созданная трасса должна была снизить поток транспорта в Орле и Нарышкино.

Итогом обсуждения вопроса стало распоряжение губернатора Клычкова о подготовке к 1 марта 2021 года окончательных предложений по реализации проектирования Западного обхода с учетом заключенного инвестиционного соглашения с ЗАО «Русская холдинговая компания» – сообщает сайт областного правительства.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Строительство западного обхода Орла существенно улучшит транспортное сообщение в пределах области, послужит развитию региональной дорожной сети, повысит эффективность международных транзитных перевозок и, соответственно, инвестиционную привлекательность региона». 


Читайте также:Подписано соглашение о начале строительства Западного обхода города Орла



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.