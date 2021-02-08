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14:22, 8 февраля 2021 года В Орле назвали численность группировки МЧС по борьбе с половодьем Информация была озвучена на сегодняшнем аппаратном совещании.





По словам главы регионального управления по делам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности Александра Костина, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья в Орловской области будет задействована группировка из 5 199 человек, 870 единиц техники, 35 единиц плавсредств и 5 беспилотников.



В населенных пунктах региона, наиболее подверженных воздействию половодья, подготовлено 56 пунктов временного размещения, способных принять 11 450 эвакуированных орловцев – сообщает сайт областного правительства.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сейчас требуется сформировать необходимый резерв личного состава и техники, материальных и финансовых ресурсов, а также провести работу по корректировке планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения».





Артём Ежаков



