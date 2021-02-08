понедельник 8.02.2021 20:01:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:22, 8 февраля 2021 года

В Орле назвали численность группировки МЧС по борьбе с половодьем

Информация была озвучена на сегодняшнем аппаратном совещании.


По словам главы регионального управления по делам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности Александра Костина, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья в Орловской области будет задействована группировка из 5 199 человек, 870 единиц техники, 35 единиц плавсредств и 5 беспилотников.

В населенных пунктах региона, наиболее подверженных воздействию половодья, подготовлено 56 пунктов временного размещения, способных принять 11 450 эвакуированных орловцев – сообщает сайт областного правительства.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сейчас требуется сформировать необходимый резерв личного состава и техники, материальных и финансовых ресурсов, а также провести работу по корректировке планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения».



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.