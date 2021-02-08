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14:51, 8 февраля 2021 года ГУП ОО «Дорожная служба» получит 1,7 миллиарда рублей на профильную деятельность Об этом сообщил на сегодняшнем аппаратном совещании в администрации Орловской области директор предприятия Сергей Музалев.





Точная сумма, выделенная «Дорожной службе» в этом году – 1 миллиард 725 миллионов рублей. Содержание дорог отнимет почти 70% от общей казны – 1 миллиард 200 миллионов. Еще 505 миллионов 500 тысяч будет задействовано для ремонта трасс. На прочие проекты будет отписано 19 миллионов 500 тысяч.

Сергей Музалев, директор ГУП ОО «Дорожная служба»: «В настоящее время на содержание дорог заключено контрактов на 535 миллионов рублей (5 месяцев текущего года), на ремонт автомобильных дорог - на 498,1 миллиона рублей. Таким образом, на сегодня предприятием сформирован портфель контрактов на 2021 год на общую сумму 1 миллиард 38 миллионов рублей, что составляет 60% от плана».

В данный момент идет работка по подготовке инфраструктуры и мощностей для обеспечения достигнутых соглашений. В марте должны завершиться ремонтные работы на семи асфальтобетонных заводах, а также обслуживание специализированного автопарка и подъездных железнодорожных путей.



В рамках прошлогодней деятельности «Дорожной службы», в регионе было отремонтировано 54 километра областных трасс и 7 километров тротуаров. На долю предприятия пришлось обслуживание 3 тысяч 821 километра региональных автодорог – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



