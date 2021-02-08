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15:01, 8 февраля 2021 года В Орле купят 12 единиц уборочной техники В областной столице инициировали торги на приобретение дюжины универсальных специализированных машин





Техника, которая войдет в автопарк "Спецавтобазы", может быть использована как зимой, так и летом. В данный момент проконтрактованы 9 из 12 единиц спецтехники. Уже купленные машины прибудут в Орел до конца марта. Это четыре самосвала, две вакуумных подметально-уборочных машины и по одной единице седельного тягача, транспорта с реверсивным постом управления и полуприцепа-тяжеловоза с пониженной высотой грузовой платформы.



Прием заявок на пробретение оставшегося транспорта - одну вакуумную подметально-уборочную машину, одну прицепную подметально-уборочную машину и одну малогабаритную коммунальную машину для уборки тротуаров - завершится на следующей неделе. Ожидается, что эта техника прибудет в Орел до конца апреля.



Закупка обойдется городскому бюджету в 61,5 миллиона рублей - сообщает сайт мэрии Орла.





Артём Ежаков



