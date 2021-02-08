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15:32, 8 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 151 новый случай ковид-заражения. Общее число заболевших орловцев с начала пандемии вплотную приблизилось к 28 тысячам.



- Возвращение в родную альма-матер. Сегодня студенты вышли с дистанционки.



- Дорога домой с препятствиями. Как преодолеть две сотни ступеней вверх, и когда запустят лифт после капремонта, мы разбирались вместе с жильцами.



- Больше 10 млн. рублей - на оснащение ПЦР-лабораторий и питание медиков. Деньги выделены из бюджета области.



- На страже Закона и Порядка. Орловский сводный отряд полиции отправился в служебную командировку на Северный Кавказ



- В Орле разыграли комплекс наград в турнире ЦФО по кикбоксингу.



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