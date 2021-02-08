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15:34, 8 февраля 2021 года

Вакцинацию от COVID-19 завершили больше тысячи орловцев

Об этом заявил на сегодняшнем заседании глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.


Выступая с докладом, руководитель местного депздрава отчитался о ходе вакцинации от коронавируса, записи на прививку, свободном коечном фонде и развертывании процедурных кабинетов для получения укола от COVID-19.

На сегодняшний день полностью завершил вакцинацию 1171 человек, первый компонент «Спутника V» получили 7853 жителя региона. Прививочные кабинеты в каждом регионе области планируется завершить к концу месяца. Ранее такая задача ставилась к началу февраля. По словам Залогина, такая ситуация сложилась из-за поставок холодильного оборудования.

За последние 10 дней на прививку записалось порядка 5 тысяч человек. В наличии имеются около 2 тысяч слотов под запись. Процедура последней осуществляется через сайт Госуслуг, мобильное приложение 2DR.RU, региональную электронную регистратуру и единый телефон по коронавирусу 122.

В регионе по-прежнему развернуто 1866 мест для госпитализации с коронавирусом, на сегодняшнее утро было занято 1284 койки. Таким образом, число свободных мест в данный момент составляет 582 штуки, или 31,2%.

Продолжается работа по обеспечению бесплатными лекарствами амбулаторных больных с COVID-19. Эту поддержку в регионе получили 9199 человек.





Артём Ежаков
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