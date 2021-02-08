понедельник 8.02.2021 20:02:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:49, 8 февраля 2021 года

Ограничения с орловского общепита снимут 15 февраля

Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба.


 Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Подчеркну, что мы понимаем крайне тяжелое экономическое положение предприятий общественного питания, но мы должны руководствоваться эпидемиологической ситуацией. Мы на неделе зафиксировали уменьшение заболеваемости коронавирусом. Если эта динамика сохранится, то 15 февраля наши предприятия общепита смогут вернуться к полноценной деятельности.
Какие конкретно изменения будут внесены в указ губернатора, Андрей Клычков не уточнил. С большой долей вероятности изменения будут связаны с продлением времени работы предприятий общественного питания – сейчас они имеют право работать с 06:00 до 23:00.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.