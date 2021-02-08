Главная » Новости



15:49, 8 февраля 2021 года Ограничения с орловского общепита снимут 15 февраля Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Подчеркну, что мы понимаем крайне тяжелое экономическое положение предприятий общественного питания, но мы должны руководствоваться эпидемиологической ситуацией. Мы на неделе зафиксировали уменьшение заболеваемости коронавирусом. Если эта динамика сохранится, то 15 февраля наши предприятия общепита смогут вернуться к полноценной деятельности. Какие конкретно изменения будут внесены в указ губернатора, Андрей Клычков не уточнил. С большой долей вероятности изменения будут связаны с продлением времени работы предприятий общественного питания – сейчас они имеют право работать с 06:00 до 23:00.





Артём Ежаков



