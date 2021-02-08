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16:21, 8 февраля 2021 года Молодых орловцев наградили в День российской науки Церемония награждения прошла в областной администрации.





За достигнутые успехи в научно-исследовательской и инженерно-технической деятельности Благодарственное письмо Губернатора Орловской области вручили Дарье Логвиновой (орловская средняя общеобразовательная школа №11 им. Г.М. Пясецкого) и Александру Черных (лицей № 40 г. Орла).



Дипломы победителей областного конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых-2020» получили аспиранты Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева Ксения Кандаурова, Игорь Козлов, а также аспирант Среднерусского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» Марина Филичева.



Старшему преподавателю Академии Федеральной службы охраны РФ Дмитрию Коростелеву вручили диплом победителя областного конкурса на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин.



Стипендиатами Губернатора Орловской области стали аспирант Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Роман Богатырев, аспирант ОГУ им. И. С. Тургенева Елена Жарких, аспирант Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина Константин Коновалов, а также адъюнкт, старший лейтенант полиции Орловского юридического института МВД РФ им. В.В. Лукьянова Павел Коновалов и адъюнкт Академии ФСО РФ Алексей Логвин, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Орловское Информбюро



