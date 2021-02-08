понедельник 8.02.2021 20:02:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:23, 8 февраля 2021 года

COVID-19 полностью закрыл на карантин детский сад в Ливнах

Об этом сообщила на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба глава областного департамента здравоохранения Татьяна Крымова.


Согласно данным доклада, по коронавирусу полностью закрыт один детский сад и частично одна дошкольная группа в городе Ливны. Что касается школ, то из-за COVID-19 частично закрыты 22 класса в 16-ти школах области.

По гриппу и ОРЗ ограничительные мероприятия введены в 10-ти классах в 8-ми школах Орла.

В учреждениях СПО с момента возвращения студентам к очным занятиям COVID-19 обнаружили в 4-х группах в трех образовательных учреждениях. 92 организации СПО перешли к смешанной форме обучения из-за высокой заболеваемости коронавирусом преподавательского состава.

На заседании также прозвучала информация о численности учителей школ, СПО и работников детских садов, находящихся на больничном: в школах коронавирусом болеют 64 человека, ОРЗ – 222. В детских садах COVID-19 выявлен у 29 граждан, ОРЗ – у 203. У сотрудников учреждений СПО зафиксировано 6 случаев коронавируса и 43 – ОРЗ.

Дополнительно, Татьяна Крымова сообщила о начале вакцинации организованных групп преподавательского состава. Она начнется с завтрашнего дня – сначала вакцинируются подведомственные группы, затем группы в районах.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.