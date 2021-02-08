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16:23, 8 февраля 2021 года COVID-19 полностью закрыл на карантин детский сад в Ливнах Об этом сообщила на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба глава областного департамента здравоохранения Татьяна Крымова.





Согласно данным доклада, по коронавирусу полностью закрыт один детский сад и частично одна дошкольная группа в городе Ливны. Что касается школ, то из-за COVID-19 частично закрыты 22 класса в 16-ти школах области.



По гриппу и ОРЗ ограничительные мероприятия введены в 10-ти классах в 8-ми школах Орла.



В учреждениях СПО с момента возвращения студентам к очным занятиям COVID-19 обнаружили в 4-х группах в трех образовательных учреждениях. 92 организации СПО перешли к смешанной форме обучения из-за высокой заболеваемости коронавирусом преподавательского состава.



На заседании также прозвучала информация о численности учителей школ, СПО и работников детских садов, находящихся на больничном: в школах коронавирусом болеют 64 человека, ОРЗ – 222. В детских садах COVID-19 выявлен у 29 граждан, ОРЗ – у 203. У сотрудников учреждений СПО зафиксировано 6 случаев коронавируса и 43 – ОРЗ.



Дополнительно, Татьяна Крымова сообщила о начале вакцинации организованных групп преподавательского состава. Она начнется с завтрашнего дня – сначала вакцинируются подведомственные группы, затем группы в районах.





Артём Ежаков



