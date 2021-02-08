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17:08, 8 февраля 2021 года

Памяти Федора Авдеева

Орловское научное и образовательное сообщество понесло тяжелую утрату. На 71-м году жизни скончался Федор Авдеев. Опытный руководитель и талантливый ученый. Он прошел путь от рядового лаборанта до ректора Орловского Государственного университета. Воспитал несколько поколений специалистов, до последнего не бросал профессиональную деятельность.


Благосклонности своей альма-матер он добился не с первого захода – парнишка из приграничной теперь Сумской области Украины поступил в Орловский педагогический институт со второй попытки. Не став студентом в тот год, Фёдор Авдеев ушёл в армию. Отслужив за границей, в Египте, вернулся к мечте. И всё сбылось. Факультет выбрал основательный: физико-математический. Под стать своему характеру – степенному, надёжному в решениях и поступках. 4 года студенчества он использовал для становления себя и как специалиста в педагогике, и как человека с крепкой жизненной позицией: ездил командиром строительных отрядов, возглавлял вузовский комсомол.

Преподавал на родном факультете с удовольствием. Научно разрабатывал проблему преподавания математики в малокомплектной сельской школе. Этому была посвящена его кандидатская, а потом и докторская диссертация.

Уже ректором на видное место в своём кабинете он поместил картину Богданова-Бельского «Устный счёт в народной школе», понимая, что образование – краеугольный камень любого общества России на переломе в высшей степени.

С именем Фёдора Степановича Авдеева связаны радикальные перемены на орловском фронте высшего образования. При нём пединститут стал педагогическим, а затем и классическим университетом. Количество специальностей превысило полторы сотни. Открылся медицинский институт, начала зарождаться связь науки и производства.

Он был ректором-собирателем, привлекая в стены родного университета людей, увлечённых и наукой, и педагогикой. Каковым был и сам.

Открытый для любого контакта, с широкой улыбкой, он не скрывал своей любви к делу и к студентам. Прошёл путь от абитуриента до руководителя крупнейшего вуза в регионе, да и в России. Даже оставив должность, он возглавлял кафедру на своём родном факультете и был советником ректората по педагогическим вопросам.

19 февраля он отметил бы свой 71-ый день рождения. Но расписание жизни Фёдора Авдеева нарушила слепая воля болезни.

Однако Учитель жив, пока его помнят ученики. Их у него много.


Иван Молчанов
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