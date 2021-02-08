Ливенец стал фигурантом уголовного дела о хранении крупного объема наркотика

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17:38, 8 февраля 2021 года
Ливенец стал фигурантом уголовного дела о хранении крупного объема наркотикаУстановить подозреваемого помогла оперативная информация, переданная полицейским.
Под подозрение попал 31-летний житель деревни Гранкино. Нагрянувшие силовики обнаружили в одной из надворных построек, принадлежащих мужчине, подозрительное вещество растительного происхождения. Лабораторный анализ содержимого нескольких изъятых емкостей показал, что это – растительный наркотик весом в 367 граммов.
Наличие запрещенного вещества у себя на территории ливенец объяснил тем, что он нашел дикорастущее растение в лесополосе, сорвал его и приготовил для личного употребления.
Санкция по статье 228 части 2 УК РФ, возбужденной в отношении мужчины, предполагает максимальное лишение свободы сроком до 10 лет. На время расследования ливенца отпустили под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.
Артём Ежаков