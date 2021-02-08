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17:47, 8 февраля 2021 года

Страшно остаться, страшно уехать

Жильцы признанного аварийным дома № 38 по улице Металлургов в Орле не понимают, почему именно в мороз их решили выселить из дома. Сегодня в доме отключили водоснабжение и газ.


Пятиэтажку 1970 года постройки признали аварийной и подлежащей реконструкции еще в 2017 году, а уже летом 2019-м - подлежащей сносу. В 2021-м жильцов попросили покинуть квартиры. В качестве временного места жительства им предложили манёвренный фонд и гостиницу «Русь». Жильцы восприняли новость о расселение их дома отнюдь не радостно. Несмотря на то, что страшно оставаться в аварийном здании, ехать в предложенные администрацией помещения они не спешат.
 
Тем не менее, администрация города для организации переезда привлекла в помощь Всероссийский студенческий корпус спасателей.
 
Игорь Тарасов, начальник управления по безопасности администрации г. Орла: «Администрацией Орла оказывается содействие при перевозке личных вещей граждан в пункты временного содержания, в маневренный фонд, а также в места, куда они готовы заселиться - к родственникам, родным, близким».
 
В настоящее время в доме проживает 130 человек. К 8 февраля в пятиэтажке отключили водоснабжение и газ. И, судя по прогнозу погоды, на ближайшие дни жильцов, которые там остались, ждет очередное испытание на прочность.



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