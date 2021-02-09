Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Ограничения для общепита - отменят с 15 февраля. Сфера культуры – в режиме ожидания. О постепенном возвращении региона к доковидной жизни сегодня говорили на оперативном штабе.





- Жильцов аварийного дома выселяют в резервный фонд. Не все морально готовы покинуть родные стены.





- Острый ум плюс современные технологии. Над чем работают молодые орловские ученые?





- Болели или нет? Ответ на этот вопрос дадут специалисты Центра молекулярной диагностики.





- С дистанционки на очное обучения: сегодня в аудитории вернулись студенты орловских вузов.