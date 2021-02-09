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6:25, 9 февраля 2021 года Орловские госавтоинспекторы продолжают выявлять нетрезвых водителей В прошлом году 307 орловских водителей сели за руль в нетрезвом виде, 29 человек сделали это повторно. Такую статистику озвучили в региональной Госавтоинспекции.





Дорожные полицейские продолжают проводить профилактические рейды и напоминают: управление автомобилем «под градусом» обернется водителю лишением прав на срок до двух лет и штрафом в 30 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет уже уголовную ответственность.





Надежда Невматулина



