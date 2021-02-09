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7:10, 9 февраля 2021 года Орловцы могут увидеть больше 70-ти новых выставок благодаря цифровой платформе «Артефакт» К ней присоединились и областные музеи - в рамках нацпроекта «Культура».





Участниками проекта в Орле стали музей Бунина и картинная галерея Курнакова. Дополненная реальность расширяет рамки представления о каждом произведении искусства. Можно не ждать экскурсовода, а просто навести смартфон на объект. На платформе представлены редкие музейные собрания предметов быта, коллекционных книг, археологические находки и произведения знаменитых художников. Всего - 3 тысячи экспонатов из 48-ми регионов страны.





Надежда Невматулина



