В Орловской области набирает обороты новый вид мошенничества

Злоумышленники, представляясь сотрудниками МЧС, проникают в дома и квартиры граждан под предлогом проверки исправности печного отопления, электропроводки или вентиляции.

Мошенники по видом сотрудников МЧС предлагают установить, например, пожарные извещатели и газоанализаторы, цена которых в несколько раз превышает рыночную, а в случае отказа грозят штрафами.

В региональном главке МЧС напоминают: сотрудники ведомства не оказывают населению платные услуги и не занимаются проверкой оборудования, прочисткой дымоходов, ремонтом печей. А инспекторы Госпожнадзора если и приходят в дома орловцев, то всегда в форме, при себе у них нагрудный жетон и служебное удостоверение.