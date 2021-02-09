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8:23, 9 февраля 2021 года

В Орловской области набирает обороты новый вид мошенничества

Злоумышленники, представляясь сотрудниками МЧС, проникают в дома и квартиры граждан под предлогом проверки исправности печного отопления, электропроводки или вентиляции.


Мошенники по видом сотрудников МЧС предлагают установить, например, пожарные извещатели и газоанализаторы, цена которых в несколько раз превышает рыночную, а в случае отказа грозят штрафами. 
 
В региональном главке МЧС напоминают: сотрудники ведомства не оказывают населению платные услуги и не занимаются проверкой оборудования, прочисткой дымоходов, ремонтом печей. А инспекторы Госпожнадзора если и приходят в дома орловцев, то всегда в форме, при себе у них нагрудный жетон и служебное удостоверение.



Надежда Невматулина
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