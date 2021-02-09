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8:55, 9 февраля 2021 года Сегодня в Орле стартует традиционный легкоатлетический турнир на призы Валентины Тихомировой Соревнования пройдут в манеже на улице Матросова.





Легкоатлетический турнир на призы заслуженного мастера спорта Валентины Тихомировой продлится два дня. Традиционно в соревнованиях принимают участие не только орловские спортсмены, но и гости из других регионов. В программе соревнований - забеги на длинные и короткие дистанции, прыжки в длину и высоту.



Участники турнира - юноши и девушки не моложе 13 лет. Зрители в этом году не смогут присутствовать. Ограничения в спорте, введенные из-за пандемии, пока не сняты.





Анастасия Дорохова



