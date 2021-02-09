Сегодня стоматологи всего мира отмечают профессиональный праздник

Принимают поздравления и стоматологи Орловской области.

В календаре эта дата появилась больше 30 лет назад, в России официальный статус празднику присвоили в 2001 году. А вообще история профессии насчитывает 9 тысяч лет. Тогда стоматология как раздел медицины только зарождалась, сейчас же страшные истории про зубных врачей потеряли актуальность. Современные методы лечения практически безболезненны.

Сегодня орловские стоматологи принимают поздравления. А в следующем году областная стоматологическая поликлиника отметит 60-летие со дня образования.