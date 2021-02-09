В Орле впервые состоялся турнир по волейболу на снегу

Изобретение это не орловское. Официально отдельным видом спорта снежный волейбол был принят в России в 2016 году. С участниками первого снежного турнира познакомилась съемочная группа ГТРК «Орел».

Три женских команды и две мужских – всего 15 человек – таков состав первого в истории орловского спорта турнира по волейболу на снегу. Здесь собрались не новички – за плечами спортсменов участие в городских, областных и межрегиональных турнирах. Над заявкой в снежный турнир долго не думали.

Правила снежного волейбола отличаются от его классического и пляжного вариантов: на площадке три человека, одежда по погоде. Шапки и перчатки не запрещены. Мороз подсказал, что играть надо быстро – партии длились до 15 очков, вместо обычных 25-ти. Но спортивным эмоциям холод ни по чем.

Новость о том, что в Орле пройдет турнир по волейболу на снегу, появилась еще в середине января. До намеченной даты погода успела несколько раз поменяться. Но от намерений не отказались, даже несмотря на морозы (в день соревнований было 12-14 градусов ниже нуля). Только правило добавилось - не стоять на месте, и играть без перерыва.

Николай Подрезов, заместитель председателя регионального отделения Всероссийской федерации волейбола по Орловской области: «Это проба пера, как говорится. Решили попробовать. Я думаю, что надо вводить на постоянку. Единственное - с погодой надо угадывать. Такой мороз прохладно играть».

В 2016 году в Сочи впервые в истории состоялся выставочный турнир по волейболу на снегу. В 2018-м году снежный волейбол был презентован на Олимпийских играх в Корее. Орловцы будут брать пример со снежных профессионалов. Главное, чтобы погода позволяла.