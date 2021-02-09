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20:47, 8 февраля 2021 года Клычков назвал условие перехода интернатов в штатный режим работы Глава Орловской области провел сегодня традиционный прямой эфир в социальных сетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Поставлена задача провести работу по вакцинации персонала учреждений и пациентов, которые находятся в интернатах на постоянном стационарном лечении и тех, кто не переболел COVID-19. Как только это проведем – интернаты будут открываться».

Напомним, что учреждения социальной защиты по типу интернатов, домов престарелых и т.д. сейчас функционирует в закрытом режиме. Персонал работает посменно, ограничен прием посетителей.





Артём Ежаков



