Клычков назвал условие перехода интернатов в штатный режим работы

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20:47, 8 февраля 2021 года
Клычков назвал условие перехода интернатов в штатный режим работыГлава Орловской области провел сегодня традиционный прямой эфир в социальных сетях.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Поставлена задача провести работу по вакцинации персонала учреждений и пациентов, которые находятся в интернатах на постоянном стационарном лечении и тех, кто не переболел COVID-19. Как только это проведем – интернаты будут открываться».
Напомним, что учреждения социальной защиты по типу интернатов, домов престарелых и т.д. сейчас функционирует в закрытом режиме. Персонал работает посменно, ограничен прием посетителей.
Артём Ежаков