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21:21, 8 февраля 2021 года

В Орле решили бороться с заглохшими лифтами с помощью увольнений

Сегодня прошел очередной прямой эфир губернатора Клычкова в социальных сетях.


Одной из тем, поднятых зрителями, снова стали неработающие лифты.
«Сегодня на аппаратном совещании было дано поручение: по тем контрактам, которые будут заключаться на лифты, – позорная ситуация, когда лифты по два или три месяца не запускаются – уволить руководителя Фонда, если через две недели после сдачи лифта он не будет запущен. Ответственность наступит и для управляющих компаний, и для прочих структур», - заявил Клычков

Среди проблемных адресов, озвученных самим губернатором, стали улицы Маринченко и Достоевского. Глава региона поинтересовался у и.о. областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексея Субботина, когда закончится «эта проблема и позор».


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Артём Ежаков
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