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21:31, 8 февраля 2021 года Андрей Клычков отчитался о решениях по дорожному ремонту Глава региона провел сегодня традиционный прямой эфир в социальных сетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По Болховскому шоссе деньги выделены, как и по Маслозаводскому переулку. Сегодня давал поручения увеличить объемы ямочного ремонта – перепады температуры с плюса на минус, безусловно, дороги разрушают. Отмечу, что по тем дорогам, которые у нас ремонтировались в последние три года, в контрактах прописаны гарантийные обязательства».





Артём Ежаков



