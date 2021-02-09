В Орловской области попытаются найти возможность увеличить зарплаты воспитателей детских садов

Информация была озвучена во время сегодняшнего прямого эфира губернатора Клычкова в социальных сетях.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В пятницу мы вместе с городскими властями и департаментам образования рассматривали возможности для создания роста заработной платы для воспитателей».



Напомним , что минувшей осенью возникла ситуация с сокращением заработной платы у технических работников детских садов – казначейство посчитало, что оплата труда не соответствует фактически отработанному времени. Тогда власти приняли решение компенсировать потери денежными выплатами.