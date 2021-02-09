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10:05, 9 февраля 2021 года В Мценске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальным контрактом Обвиняемым выступает генеральный директор ООО «Стройспецмонтаж».





По версии следствия, в апреле 2019 года фигурант заключил муниципальный контракт с мценским управлением ЖКХ на оказание работ в рамках благоустройства по программе «Формирование современной городской среды». Подрядчика обвиняют в недобросовестной работе и сокрытии правдивых сведений о проделанных действиях по соглашению в документах об оплате. Ущерб составил более 84 тысяч рублей.



Расследование уголовного дела по статье 159 части 3 УК РФ (мошенничество) завершено. Его материалы вместе с обвинением переданы в суд – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



