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10:35, 9 февраля 2021 года В Орловской области выросли цены на продукты Данные опубликованы региональной службой статистики.





Информация отражает данные об индексе цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги, в минувшем январе по отношению к декабрю прошлого года.



Цены на продовольственные товары за месяц увеличились в среднем на 1,1%. Наибольшее подорожание затронуло плодовоовощную продукцию (4,2%), в особенности бананы и виноград (20%), свеклу (12,7%), репчатый лук (10,9%) и морковь (10,2). Отмечено снижение цены на цитрусы: апельсины (12,5%) и лимоны (7,9%).



Ещё одной группой ощутимо подорожавших товаров стала следующая продукция: сельдь соленая (6,7%), шоколад (5,3%), горох и фасоль (5,2%), овсянку (4,3%), куриные окорочка (4,2%). Вместе с этим, было отмечено снижение цен на яйца куриные (6%), сахар-песок (5,6%), консервы фруктово – ягодные для детского питания (3,2%).



Выросла стоимость минимального месячного продуктового набора. К концу января за него нужно было выложить 4151,83 рубля (0,5%).



Рост цен зафиксирован также в группе непродовольственных товаров (0,5%) и услуг (0,6%). В среднем цены на товары и услуги в регионе выросли на 0,8 – сообщает Орелстат.





Артём Ежаков



