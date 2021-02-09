Орловец помог прокуратуре заключить себя под стражу

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11:00, 9 февраля 2021 года
Орловец помог прокуратуре заключить себя под стражуМужчину подозревают в краже с банковского счета.
Изначально, в отношении фигуранта уголовного дела было вынесено решение о мере пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор, не согласившись с вердиктом, решение обжаловал. Пока собиралась судебная коллегия, подозреваемый повредил следящее устройство и скрылся.
Впрочем, мужчину спустя определенное время нашли. Поступок мужчины не оставил суду иного выбора, кроме как заключить фигуранта под стражу – сообщает сайт областной прокуратуры.
Артём Ежаков