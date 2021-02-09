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11:00, 9 февраля 2021 года Орловец помог прокуратуре заключить себя под стражу Мужчину подозревают в краже с банковского счета.





Изначально, в отношении фигуранта уголовного дела было вынесено решение о мере пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор, не согласившись с вердиктом, решение обжаловал. Пока собиралась судебная коллегия, подозреваемый повредил следящее устройство и скрылся.



Впрочем, мужчину спустя определенное время нашли. Поступок мужчины не оставил суду иного выбора, кроме как заключить фигуранта под стражу – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



