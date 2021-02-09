Главная » Новости



11:10, 9 февраля 2021 года Еще пять орловцев скончались от COVID-19 В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 149 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 28 125.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 686. Накануне выписано 154 жителя региона, с начала пандемии – 25 057. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 5 – летальный исход был зафиксирован 382 раза.



Накануне во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Клычков отметил печальную тенденцию высокой смертности от коронавируса. Глава областного депздрава Иван Залогин объяснил это большим количеством тяжелых пациентов, некоторых из которых не удалось спасти.



Суточная заболеваемость в России – 15 019, всего – 3 998 216. Накануне выздоровело – 21 795, всего – 3 493 886. На лечении – 426 732. Количество смертей за сутки – 530, за все время разгула коронавируса – 77 598.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



