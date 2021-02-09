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11:30, 9 февраля 2021 года Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 9 февраля.





Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 70; Орловский район – 20; Болховский – 11; Глазуновский – 7; Троснянский и Ливны – по 6; Ливенский и Мценский районы – по 5; Урицкий и Кромской – по 4; Хотынецкий и Свердловский – по 3; Сосковский и Дмитровский – по 2; Малоархангельский – 1.



Со старта распространения коронавируса:

Орел – 14 392; Орловский район – 3 566; Болховский – 578; Знаменский – 159; Хотынецкий – 494; Урицкий – 597; Шаблыкинский – 197; Сосковский – 181; Кромской – 340; Дмитровский – 681; Свердловский – 426; Троснянский – 291; Глазуновский – 236; Малоархангельский – 396; Покровский – 500; Колпнянский – 277; Должанский – 257; Ливенский – 568. Ливны – 1 101; Верховский – 300; Залегощенский – 386; Краснозоренский – 191; Новодеревеньковский – 397; Новосильский – 136; Корсаковский – 66; Мценск и Мценский район – 1 412.



Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 28 125, за сутки – 149, выписано – 154. Выздоровело за все время – 25 057, на лечении – 2 686. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 382 человека – накануне умерли 5 жителей региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба











Артём Ежаков



